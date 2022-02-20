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لبنان
كواليس انتخابية: عائلة "الخدمات الانتخابية" ولائحة يعقوبيان تستبعد عبس
Lebanon 24
20-02-2022
|
22:48
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كتبت جريدة" الاخبار": فيما تتولى الأمينة العامة السابقة لحزب القوات اللبنانية شانتال سركيس قيادة الماكينة الانتخابية لمنصة «نحو الوطن» (أصبح اسمها «تغيير» بعد الخلاف بين الناشطين فيها) التي تدير الحملات الانتخابية لغالبية المجموعات المدنية، يعمل زوجها جان حنا في الماكينة القواتية اللبنانية، وينشط في تنظيم لقاءات في معراب لفعّاليات مناطقية، وآخرها الوزير السابق طلال المرعبي نهاية الأسبوع الماضي. علماً أن سركيس التي لعبت دوراً أساسياً في اختيار مرشحي القوات في الانتخابات الماضية، قبل أن تستقيل قبل عامين، تصر على الترويج بأن لا علاقة لها بالقوات حالياً، وتحرص في مجالسها على الإعلان بأنها تسعى إلى «تحطيم» القوات انتخابياً، وهي كانت عرّابة رفض تحالف «قوى التغيير» مع حزب الكتائب.
وكتبت" الاخبار" ايضا: بدأت ملامح لائحة ائتلاف مجموعات المجتمع المدني تتّضح في دائرة بيروت الأولى، وأبرز المرشحين فيها بولا يعقوبيان عن مقعد الأرمن الأرثوذكس، ندى صحناوي عن المقعد الكاثوليكي، طارق عمار عن المقعد الأرثوذكسي وزياد أبي شاكر عن المقعد الماروني. وفيما استبعدت يعقوبيان القيادي العوني السابق زياد عبس لمصلحة تواصل التفاوض مع الصحافية جمانة حداد لإعادة ترشيحها عن مقعد الأقليات، علماً أن الأخيرة لا تزال ترفض العرض كونها تعمل خارج لبنان، وينقل زملاء لها عنها أنها تفضّل تولي حقيبة وزارية في ما بعد.
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