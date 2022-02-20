لبنان

زيادة في أقساط "اليسوعية".. والطلاب يتحركون

Lebanon 24
20-02-2022 | 22:54
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كتبت زينب حمود في "الأخبار" لم يمض شهر على قرار جامعة بيروت العربية زيادة الأقساط بنسبة تقارب ثلاثة أضعاف، مع اشتراط استيفاء رسوم نفقات تشغيلية تصل إلى 600 دولار "فريش"، حتى حذت جامعة القديس يوسف حذوها، وقررت زيادة 250 دولاراً "فريش" على القسط الفصلي لكل طالب، تقسم على دفعتين متساويتين، لكون "72 في المئة من النفقات تدفع بالدولار"، وبذريعة "الحفاظ على الكادر التعليمي الذي يغادر الجامعة لعدم قبض الرواتب بالدولار".
"النادي العلماني" في الجامعة رفض الزيادة "المباغتة"، لافتاً، في بيان، "إلى أن الإدارة أبلغت المجلس الطالبي بخطوتها من باب الإبلاغ وليس من باب التشاور، كما تحايلت الإدارة على الطلاب، عبر الادعاء بأن الزيادة ستكون بقيمة 150 دولاراً فيما أتت أعلى بـ 100 دولار".
وسأل عضو "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" وكيل الدفاع عن الطلاب في ملف دولرة الأقساط جاد طعمة: "من يضمن عدم توزيع المساعدات باستنسابية، ولماذا يجبر الطالب المتعثّر على أن يطرق باب الإدارة للمساعدة"، مشيراً إلى أنه لن يكون من السهل على الجميع، خصوصاً من لديه ثلاثة أبناء في الجامعة مثلاً، أن يسددوا الزيادة خلال أربعة أشهر، في حين أن أموال كثيرين منهم محجوزة في المصارف. وقال: "صحيح أن الظروف تطاول الجميع، لكن لا بد من التمييز بين الجامعات التي راكمت أرباحاً طائلة قبل الأزمة ويمكنها تأمين التمويل والتبرعات من الخارج، وبين الطلاب الذين وجدوا أنفسهم في منتصف الطريق عاجزين على الاستمرار في الدفع".
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