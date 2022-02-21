بعد الطقس الربيعي.. الشتاء عائد وبقوة: عواصف ومنخفضات قطبية في هذه التواريخ

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفضا جويا سيضرب لبنان مساء الاربعاء وسوف يتحول الى عاصفة من الدرجة الثانية بحيث ستلامس الرياح 90-100 كم في الساعة السواحل اللبنانية و 75كم الجبال الغربية.

وسيحمل المنخفض نسبة امطار تتخطى 85 ساحلا و 60 جبلاً و 25 الى 50مم بقاعاً و 55الى 80ملم في الجنوب وتراكمات ثلجية ملحوظة فوق 1400 متر.

من جهتها، ذكرت صفحة Lebanon Weather Forecast عبر "فيسبوك" ان الطقس الربيعي الدافئ نهارا و بارد ليلا يستمر خلال الـ 3 أيام القادمة مع حرارة تصل الى 15 درجة في البِقاع و 19 درجة على السّاحل. أما الخميس والجمعة فنتأثر بمُنخفض جويّ ماطر بغزارة مع رياح تتراوح سرعتها بين 40 و 50 كلم بالساعة و ثلوج تُلامس 1250 مِتر صباح الجمعة وتراكمات جيدة فوق 1500 مِتر.

صفحة الأرصاد الجوية في لبنان أشارت في منشور لها عبر "فيسبوك" إلى انه" بعد هذه الاستراحة استعدوا للعواصف والمنخفضات القطبية"، لافتة إلى ان الشتاء قادم بقوة من جديد، "مرحباً في القسم الاعنف للشتاء"، بحسب ما أوردت.

الإعلامي يزبك وهبة الخبير في أحوال الطقس أشار أيضا في منشور عبر صفحته على فيسبوك إلى ان "الشتوية ستتجدد وان الأمطار سترافقنا حتى 5 آذار"، لافتا إلى ان "يوم الأربعاء وبعد رياح دافئة ستبرد فجأة الأجواء ويبدأ تساقط الأمطار، أما الخميس فرعد وبرق ورياح قوية وأمطار غزيرة وسيول والجمعة أيضا، يوم السبت تخفّ الأمطار واحتمال أمطار خفيفة الأح، .الإثنين المقبل استراحة قبل بدء منخفض جديد اعتبارا ً من الثلثاء أوّل آذار ويستمر لـ 3 أيام."

طقس الأيام المقبلة

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس اليوم الإثنين غائما الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل واستمرار تشكل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية والجبلية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية وتعود تنخفض بشكل سريع اعتبارا من المساء مع اقتراب منخفض جوي، تنشط الرياح وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة متفرقة ليلا خاصة في المناطق الجنوبية.