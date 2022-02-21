هذا ما قاله عبدالله عن الأمن الصحي لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الداخلي

قال النائب بلال عبدالله، عبر تويتر، "أننا سنرى اليوم مدى حرص الكتل السياسية على الأمن الصحي لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الداخلي ،والذين يجري اذلالهم يوميا للحصول على العناية الطبية".

وتابع: "كلقاء ديمقراطي ،كان لنا شرف تقديم اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي يعالج مرحليا هذه الأزمة، لحين إقرار الموازنة".

سنرى اليوم مدى حرص الكتل السياسية على الأمن الصحي لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الداخلي ،والذين يجري اذلالهم يوميا للحصول على العناية الطبية.

كلقاء ديمقراطي ،كان لنا شرف تقديم اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي يعالج مرحليا هذه الأزمة، لحين إقرار الموازنة . — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 21, 2022