هذا ما قاله عبدالله عن الأمن الصحي لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الداخلي

سنرى اليوم مدى حرص الكتل السياسية على الأمن الصحي لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الداخلي ،والذين يجري اذلالهم يوميا للحصول على العناية الطبية.
كلقاء ديمقراطي ،كان لنا شرف تقديم اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي يعالج مرحليا هذه الأزمة، لحين إقرار الموازنة .
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 21, 2022
سنرى اليوم مدى حرص الكتل السياسية على الأمن الصحي لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الداخلي ،والذين يجري اذلالهم يوميا للحصول على العناية الطبية.
كلقاء ديمقراطي ،كان لنا شرف تقديم اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي يعالج مرحليا هذه الأزمة، لحين إقرار الموازنة .