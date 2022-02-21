جولات عونية لتهيئة الأرض و"التيار" يخاطر في جبيل

يقوم قياديون في "التيار الوطني الحر" منذ فترة بجولات انتخابية للقاء كوادر حزبية في مناطق النفوذ المشتركة للتيار والثنائي الشيعي بهدف تهيئة الاجواء العونية لامكان حصول تحالف انتخابي بين "ميرنا الشالوحي والثنائي الشيعي".

وتقول مصادر مطلعة "إن الهدف من كل هذه الجولات هي اقناع العونيين بالتحالف الانتخابي مع حركة امل وليس مع حزب الله فقط، وهذا ما يلاقي اعتراضا من بعض الفئات العونية، في حين ان اخرين يتفهمون الموقف".

في المقابل، يبدو ان "التيار"يتجه الى القيام بخطوة انتخابية في قضاء جبيل عبر ترشيح حزبيين عن المقعدين المارونيين في القضاء ،ما يثير تساؤلات كبيرة في ظل ما يحكى عن خلافات حزبية داخل القضاء.

وفي رأي مصادر مطلعة" فان "التيار" سيعرض تمثيله في جبيل للخطر في حال رشح مارونيين على اللائحة، لان الاصوات ستنقسم بينهما ما يمكن شخصيات اخرى من حجز مقعد نيابي، الى جانب مقعد "القوات اللبنانية" المحسوم وفق آخر الاحصاءات".