لبنان

"القوات" تبحث عن بدائل وصارت وحيدة في هذه المنطقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-02-2022 | 01:30
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بدأت" القوات اللبنانية" البحث عن بدائل جدية لتشكيل لائحة انتخابية في دائرة عكار، خصوصا وأن  أي تحالف مع "تيار المستقبل" او من يسعى لوراثته بات امرا مستحيلا بسبب التباعد بين القاعدة الشعبية المستقبلية و" القوات".

وبحسب المطلعين " فان " القوات" تركز في اتصالاتها الانتخابية على شخصيات سنية لها تجارب سياسية ومواقف واضحة، وذلك بهدف الوصول الى الحاصل الانتخابي، باعتبار انه لا يمكنها ايصال اي نائب في عكار من دون دعم جدي من الشارع السني.

وبحسب المطلعين انفسهم "فان "القوات" لم تستطع حتى اللحظة ايجاد اي شخصية وازنة في الاشرفية تتحالف معها وتكون جزءا من لائحتها في دائرة بيروت الاولى، ما يضعها امام تحدّ حقيقي".

وتعتبر المصادر المطلعة "ان القوات اللبنانية ستكون امام مشكلة الوصول الى الحاصل الانتخابي الاول بالاستناد الى ارقام الانتخابات النيابية السابقة، خصوصا ان كلا من النائب السابق ميشال فرعون ورجل الاعمال انطون الصحناوي يعتبران، وفق ما يقول مقرّبون منهما، ان مصلحتهما تكمن في  الانضمام الى لوائح غير لائحة "القوات".

المصدر: لبنان 24

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