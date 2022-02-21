خلاف بين حليفين يتظهر في هذه المنطقة

على الرغم من التحالف المُحكى عنه بين حزبين أساسيين، الا أن خلافاً كبيراً ظهر بينهما، نتيجة عدم الاتفاق على الاسماء والمقاعد الانتخابية على احدى لوائح الجبل، وسعي حزب الى فرض بعض الاسماء على الفريق الآخر، وترك مقعد شاغر على اللائحة لمنافسه في المنطقة. وبحسب المعلومات فان الأمور قد تتجه الى عدم التحالف في هذه المنطقة والخروج بلائحتين مضادتين يخوض الحزبان الانتخابات على أساسهما.'