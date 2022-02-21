لبنان

للباحثين عن عمل.. 100 شركة في لبنان بحاجة لموظفين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-02-2022 | 03:15
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أطلق وزير العمل مصطفى بيرم مؤخرا منصة تسجيل الشركات وتوظيف العمال، والجمع بين العروض والطلبات لتأمين اليد العاملة اللبنانية، وبالتالي بات اللبناني قادرا على  تقديم المعاملة بطريقة إلكترونية بدل الحضور شخصيا إلى الوزارة.

وهناك أكثر من 1000 طلب عمل بات مسجّلاً على منصة الوزارة، التي تهدف إلى تأمين فرص عمل للراغبين في إيجاد فرصة لدى أكثر من 100 شركة أعلنت عن حاجتها إلى عمّال لبنانيين.

وفي هذا الإطار، يشدد أحد الصناعيين على "ضرورة تسجيل اللبنانيين الراغبين بالحصول على فرصة عمل عبر هذه المنصة والقبول بالوظائف والرواتب المعروضة"، مشيراً إلى ان "المصانع والشركات التي لم تُقفل أو لم تنقل مكاتبها إلى الخارج تعمل بـ "اللحم الحي" وهي تشجع اليد العاملة اللبنانية لاسيما وان عددا كبيرا من العمال الأجانب غادروا لبنان في السنتين الأخيرتين".

وللراغبين يمكن تسجيل طلب عمل عبر الرابط التالي:

http://labor.gov.lb/ApplyForJob.aspx

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24

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خاص

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