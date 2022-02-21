موسى يوضح: هذا ما قاله الرئيس بري لصحيفة الأهرام

أشار النائب ميشال موسى الى أن الرئيس نبيه بري الذي شارك في مؤتمر القاهرة تحت عنوان "التضامن العربي" بما يشمل لبنان كانت لديه مساحة للتشاور مع نظرائه العرب في مختلف القضايا العربية وفي طليعتها الملف اللبناني.وفي حديث الى صوت كل لبنان، رأى ان المبادرة العربية لا تزال قيد الدرس وهناك تقدم بانتظار النتائج لكنه شدد على ان لبنان بحاجة لأكثر من مبادرة وحراك فهو يحتاج أفعالا.وردا على سؤال حول اللغط الحاصل بشأن حديث الرئيس بري للأهرام المصرية، أوضح موسى أن الرئيس بري قال ان الرئيس سعد الحريري أجبر على الانسحاب من الحياة السياسية.