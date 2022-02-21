18
o
بيروت
24
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
موسى يوضح: هذا ما قاله الرئيس بري لصحيفة الأهرام
Lebanon 24
21-02-2022
|
01:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار النائب ميشال موسى الى أن الرئيس نبيه بري الذي شارك في مؤتمر القاهرة تحت عنوان "التضامن العربي" بما يشمل لبنان كانت لديه مساحة للتشاور مع نظرائه العرب في مختلف القضايا العربية وفي طليعتها الملف اللبناني.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، رأى ان المبادرة العربية لا تزال قيد الدرس وهناك تقدم بانتظار النتائج لكنه شدد على ان لبنان بحاجة لأكثر من مبادرة وحراك فهو يحتاج أفعالا.
وردا على سؤال حول اللغط الحاصل بشأن حديث الرئيس بري للأهرام المصرية، أوضح موسى أن الرئيس بري قال ان الرئيس سعد الحريري أجبر على الانسحاب من الحياة السياسية.
تابع
الأكثر قراءة
من داخل منزلها الفخم في بيروت.. هيفا وهبي تستعرض جمالها بإطلالة "كاجوال" (صور)
Lebanon 24
من داخل منزلها الفخم في بيروت.. هيفا وهبي تستعرض جمالها بإطلالة "كاجوال" (صور)
08:00 | 2022-02-20
20/02/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستتغيّر.. إليكم سعرها الجديد المتوقّع
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستتغيّر.. إليكم سعرها الجديد المتوقّع
14:19 | 2022-02-20
20/02/2022 02:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستُصبح تعرفة الكهرباء... ماذا عن ساعات التغذيّة؟
Lebanon 24
هكذا ستُصبح تعرفة الكهرباء... ماذا عن ساعات التغذيّة؟
04:48 | 2022-02-20
20/02/2022 04:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ مروّعة.. لبنانيان يخسران حياتهما بحادث خطير في ساحل العاج!
Lebanon 24
صورٌ مروّعة.. لبنانيان يخسران حياتهما بحادث خطير في ساحل العاج!
11:42 | 2022-02-20
20/02/2022 11:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالفات قوّية تُحرج باسيل في عقر داره... هل تنجح بكسره؟
Lebanon 24
تحالفات قوّية تُحرج باسيل في عقر داره... هل تنجح بكسره؟
07:00 | 2022-02-20
20/02/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:31 | 2022-02-21
وهاب: أنصفوا المتعاقدين
03:31 | 2022-02-21
إحباط عمليّة تهريب كمّية كبيرة من الكبتاغون الى لبنان...هذه تفاصيلها!
03:30 | 2022-02-21
خلاف بين حليفين يتظهر في هذه المنطقة
03:19 | 2022-02-21
سرقة أموال وفقدان غنم في زحلة... هذا ما حصل!
03:15 | 2022-02-21
للباحثين عن عمل.. 100 شركة في لبنان بحاجة لموظفين
03:00 | 2022-02-21
هل تستفيد الكتائب من تقدّمها؟
فيديو
ارتبك تحت الجليد فلم يجد المخرج.. سباح كاد يفقد حياته داخل بحيرة متجمدة (فيديو)
Lebanon 24
ارتبك تحت الجليد فلم يجد المخرج.. سباح كاد يفقد حياته داخل بحيرة متجمدة (فيديو)
08:00 | 2022-02-20
21/02/2022 10:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
Lebanon 24
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
00:31 | 2022-02-20
21/02/2022 10:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
23:38 | 2022-02-19
21/02/2022 10:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact