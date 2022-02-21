لبنان

ملف الاتصالات على طاولة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.. وهذه الاسعار المقترحة

Lebanon 24
21-02-2022 | 01:55
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أشار وزير الاتصالات جوني القرم الى أنه بات واضحا ألا إمكانية لقطاع الاتصالات ان يستمر من دون تعديل التعرفة مشيرا الى أن ما هو مطروح اليوم بالنسبة الى خطوط أوجيرو والانترنت، اعتماد معدل وسطي 2.65.
أما عن شركتي ألفا وتاتش، فأوضح القرم في حديث لصوت كل لبنان، ان الخطة الحالية تقوم على احتساب ثلثي الفاتورة بالدولار على سعر منصة صيرفة ويجري درس إصدار بطاقات تشريج بأربعة دولارات وأخرى سبعة دولارات بحسب منصة صيرفة.
وأشار الى ان هذه الخطة ستُطرح على جدول اعمال جلسة الأسبوع المقبل بعد استبدال هذا البند ببند النفايات لجلسة هذا الأسبوع.
 
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