لبنان

ابو الحسن: المطلوب إقرار موازنة إصلاحية جريئة تحمي المواطن

Lebanon 24
21-02-2022 | 02:07
A-
A+
Doc-P-920898-637810316811836000.jpg
Doc-P-920898-637810316811836000.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى النائب هادي أبو الحسن ان المطلوب اليوم إقرار موازنة إصلاحية جريئة تحمي المواطن من أي أعباء إضافية وذلك من خلال اقتراحات قوانين أهمّها مشاريع قوانين الضريبة على الثروة، الضريبة على الأملاك البحرية والضريبة التصاعدية بما يثبت للمجتمع الدولي وصندوق النقد أن لبنان يتجه حقيقة الى نهج إصلاحي، وقال "لسنا متفائلين بالأخذ بهذه الاقتراحات في خلال نقاش الموازنة لكننا لن نتنازل عن هذا المطلب".
وفي حديث الى صوت كل لبنان، شدد أبو الحسن على وجوب إقرار خطة الكهرباء للحصول على المساعدات الدولية، وأضاف ان خطة الكهرباء يجب ان تكون إصلاحية لأن أي خطة من دون هيئة ناظمة وبرنامج عملي بأجندة مواعيد محددة لا قيمة لها، مؤكدا ان كتلة اللقاء الديمقراطي ستسهّل أمور خطة الكهرباء خلال نقاشها في المجلس لكن العبرة تبقى دائما في تنفيذ بنود هذه الخطة.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:31 | 2022-02-21
03:31 | 2022-02-21
03:30 | 2022-02-21
03:19 | 2022-02-21
03:15 | 2022-02-21
03:00 | 2022-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website