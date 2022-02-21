لبنان

إعتصام لموظفي دار العجزة في طرابلس.. هذا هو طلبهم

Lebanon 24
21-02-2022 | 02:18
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نفذ موظفو دار العجزة في منطقة ابي سمراء في طرابلس صباح اليوم اعتصاما امام الباب الرئيسي للمبنى، مطالبين بزيادة اجار بدل النقل على رواتبهم، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
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دار العجزة

طرابلس

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