إعتصام لموظفي دار العجزة في طرابلس.. هذا هو طلبهم

نفذ موظفو دار العجزة في منطقة ابي سمراء في طرابلس صباح اليوم اعتصاما امام الباب الرئيسي للمبنى، مطالبين بزيادة اجار بدل النقل على رواتبهم، وفق مندوبة "لبنان 24".