لبنان

مداهمات للجيش في الميناء.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
21-02-2022 | 02:20
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نفذت دورية من الجيش في اللواء الثاني عشر فجر اليوم عددا من المداهمات في مدينة الميناء، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".

وقد تم توقيف عدد من الاشخاص المطلوبين بإطلاق نار في اوقات سابقة، ليتم احالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.


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