لبنان

دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-02-2022 | 02:40
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توقعت مصادر مصرفية أنّ يُحافظ سعر منصة "صيرفة" على استقراره أو أنه سيسجّل انخفاضاً طفيفاً، وذلك رغم تأرجح سعر الدولار في السوق الموازية بين صعود وانخفاض، إذ يتراوح حالياً بين 20500 و 20650 ليرة لبنانية.
 
ورجّحت المصادر أن يتراجع سعر صيرفة بحدود الـ100 ليرة أو الـ 200 ليرة كحدّ أقصى، وذلك في تسعيرة اليوم الصادرة عن مصرف لبنان.
 
وعليه، فإن سعر صفيحة البنزين التي ستصدر غداً سيكون 85% منها بناء لسعر المنصّة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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