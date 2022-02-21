"تململٌ" داخل "تيار".. الانقسام كبير!

كثفت قيادات تيار "المستقبل" في المناطق لقاءاتها خلال الأيام الأخيرة، وذلك لترتيب "البيت الداخلي" وخوض الانتخابات النيابية على أساس قاعدة واحدة وهي الدّعم لمرشحين مقرّبين منه.

وحالياً، فقد كشفت سلسلة اتصالات عن وجود تناقضات وانقسام بين عددٍ من قيادات "المستقبل" الأساسيين عندما يتعلّق الأمرُ بمرشحين في دوائر مختلفة. وفي الواقع، فإن ما تبيّن هو أنّ هناك جهاتٍ "مُستقبلية" تسعى لطرح أسماءٍ تخالِفُ توجهات المنسقيات في المناطق، الأمر الذي أثار حساسية مختلف المسؤولين وتركَ انطباعاً لديهم على أن "التململ" بدأ يضربُ صفوف قيادات التيار.