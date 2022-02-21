سرقة أموال وفقدان غنم في زحلة... هذا ما حصل!

اقدم مجهولون على سرقة مبلغ 9500 دولار و11 مليون ليرة من منزل السوري م. درويش الكائن على أوتوستراد زحلة بالقرب من أفران "شمسين".من جهة أخرى، ادعى لدى مخفر زحلة المواطن حسين بو حمدان عن فقدان 14 رأس غنم من مزرعته في محلة التويتي - أعالي زحلة.كذلك ادعى المواطن خليل الساروط ان مجهولين اقدموا على سرقة مبلغ 13.000 دولار من داخل خزنة في معمل الكرتون في تعنايل، بواسطة الكسر والخلع.