إحباط عمليّة تهريب كمّية كبيرة من الكبتاغون الى لبنان...هذه تفاصيلها!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريح 20 /2 /2022 ضبطت قوة من الجيش في منطقة وادي العويني ــــ جرد عرسال حمولة، هي عبارة عن مئتي ألف حبة من الكابتاغون كانت بحوزة أحد الأشخاص الذي كان يحاول العبور من سوريا إلى الداخل اللبناني على دراجة نارية، وأثناء مطاردة الدراجة سقطت الحمولة وتمكن سائقها من الفرار.سُلمت المضبوطات وتتم المتابعة لتوقيف سائق الدراجة.