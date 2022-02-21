وهاب: أنصفوا المتعاقدين

غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: موضوع المتعاقدين في التعليم الرسمي في المدارس والجامعة اللبنانية بحاجة الى حل عادل لأنه بدأ ينعكس سلباً على وضع الطلاب . وأثق أن عباس الحلبي سيكون إلى جانبهم. أنصفوا المتعاقدين.