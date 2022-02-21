لبنان

سرقة اعمدة الهاتف والكهرباء من محيط هذه البلدة!

Lebanon 24
21-02-2022 | 03:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين على قص ونشر وسرقة عدد من اعمدة الهاتف والكهرباء من محيط وخراج بلدة الطيبة ببعلبك، وفروا الى جهة مجهولة.
 
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