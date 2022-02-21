خلاف وإطلاق نار بسبب توزيع الخبز... اليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع خلاف في منطقة باب الرمل في طرابلس على خلفية توزيع الخبز، بدأ بتلاسن بين المدعو "م.د" وبين "ع.د"، ليتطور الى اطلاق نار في الهواء من قبل الاول، دون وقوع اصابات.