مجهولون رسموا نجمة داوود عند تقاطع الكرك لليوم الثاني على التوالي!

رسم مجهولون، لليوم الثاني على التوالي، نجمة داوود باللون الازرق عند تقاطع الكرك بالقرب من أوجيرو. وعملت مخابرات الجيش على مدى يومين على إزالة الرسم عن الارض بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وتتولى قوى الامن الداخلي التحقيق بالحادث.