لبنان

انطلاق الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو.. هذه أبرز بنودها

Lebanon 24
21-02-2022 | 04:20
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افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة 11 صباح اليوم، الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو - بيروت. 
ويتضمن جدول أعمال الجلسة النيابيّة 22 مشروع واقتراح قانون، وفي ما يلي أبرز البنود التي سيتمّ بحثها: مشروع قانون المنافسة، اقتراح القانون المتصل باستقلالية القضاء العدلي، اقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، اقتراح القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة كهرباء لبنان، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الانتخابات، اضافة الى إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تثبيت الأساتذة المتفرغين من العام 2014 في ملاك الجامعة اللبنانية. كذلك، تتضمن البنود اقتراحاً يرمي إلى تأمين مساهمة مالية لصالح تعاونية موظفي الدولة ومصلحة الصحة في قوى الأمن الداخلي.
ومن البنود المدرجة على جدول الاعمال إقتراح بتعديل أجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي ووضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
 
 
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