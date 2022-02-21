لبنان

قبل الجلسة التشريعية.. هذا ما كشفه وزير العدل عن قانون "استقلالية القضاء"

Lebanon 24
21-02-2022 | 04:32
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قال وزير العدل هنري خوري عبر قناة الـ"MTV" قبيل انطلاق الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو، اليوم الإثنين، إنه "سيطلب إرجاء البحث والنقاش بقانون استقلالية القضاء إذ انه تبلغه من 3 أيام ولم يتسنّ له الوقت الكافي لدراسته". 
 
 
 
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