قبل الجلسة التشريعية.. هذا ما كشفه وزير العدل عن قانون "استقلالية القضاء"

قال وزير العدل هنري خوري عبر قناة الـ"MTV" قبيل انطلاق الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو، اليوم الإثنين، إنه "سيطلب إرجاء البحث والنقاش بقانون استقلالية القضاء إذ انه تبلغه من 3 أيام ولم يتسنّ له الوقت الكافي لدراسته".