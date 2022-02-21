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لبنان
مستخدمو وعمال المياه في البقاع: توقف الأعمال الادارية بدءًا من يوم غد
Lebanon 24
21-02-2022
|
04:51
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قد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع، اجتماعا في حضور رئيس النقابة حسن محمد جعفر وأمين السر عاصم صقر ورؤساء المصالح والدوائر والعمال.
واعتبر المجتمعون في بيان، أنه “في 31 كانون الثاني 2022 أصبحت استقالة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه البقاع المهندس رزق رزق نافذة تلقائيا، وذلك بعدما تقدم بها منذ شهرين، وبالتالي الشغور الحاصل في هذا المنصب الأساسي إنعكس بشكل سلبي على آلية العمل في المؤسسة وأدى الى شلل تام فيها، فتعطلت الإجراءات الإدارية كافة، وتوقفت المعاملات نتيجة غياب السلطة التنفيذية”.
أضاف: “وبعد مرور نحو 20 يوما، ومناشدة أعضاء مجلس الإدارة الجهات المعنية ضرورة تكليف المدير العام في أسرع وقت، إلا أننا حتى يومنا، ما زلنا في انتظار تكليف من تراه الجهات المعنية مناسبا للقيام بهذه المهام، لا سيما أن موازنة المؤسسة المرتقبة للعام 2022 منجزة حتى يومنا الحالي، ما يعني توقف أعمال الجباية والإشتراكات الجديدة”.
ولفت إلى أنه “بعد تكليف أي مدير عام جديد من سلطة الوصاية، فإن الموافقة على توقيعه من مصرف لبنان تتطلب نحو شهر أو حتى أكثر، ما يعني المزيد من التأخير في نيل الموظفين لحقوقهم الأدنى والتي أصبحت أصلا من دون قيمة”.
وأعلن “توقف المستخدمين والعمال عن الأعمال الادارية بدءا من يوم غد الثلثاء في 22 الحالي، وفي حال عدم التجاوب سوف نضطر مكرهين الى التوقف التام عن العمل بدءا من يوم الخميس في 24 منه، ما سيؤدي الى توقف الخدمات الإدارية والفنية كافة، التي تصل حتى الى توزيع المياه وصيانة الأعطال، ما يهدد بالتالي بانقطاع المياه تلقائيا عن أنفسنا وأهلنا وأقاربنا في المناطق البقاعية، وذلك الى حين الإلتفات إلينا والتجاوب مع مطالبنا وهي: تعيين مدير عام اصيل أو تكليف مدير عام بديل لمؤسسة مياه البقاع وتحميل مسؤولية التأخير في تعيين مدير عام الى السلطات المختصة”.
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