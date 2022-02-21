لبنان

النيابة العامة: القاضي عقيقي يتعامل مع ملفات شبكات العملاء وفق المعطيات المتوافرة

Lebanon 24
21-02-2022 | 04:56
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صدر عن النيابة العامة التمييزية التوضيح الآتي:
تعقيباً على ما يتم نشره من بعض مدّعي الحرص على الوطنية، حول كيفية تعامل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي مع ملف شبكات العملاء، تؤكد النيابة العامة التمييزية مجدداً أن القاضي عقيقي يتعامل مع كل ملف يُطرح أمامه من دون أي إملاء أو توجيه سوى من ضميره وحسن إدارته للأمور، ووفقاً للأحكام القانونية التي ترعى المعطيات المتوافرة في كل ملف، وبتنسيق مباشر مع هذه النيابة.
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