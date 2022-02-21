اهالي الطلاب في الخارج قطعوا الطريق عند تقاطع تلة الخياط - كورنيش المزرعة!

تجمع عدد من اهالي الطلاب في الجامعات في بلاد الاغتراب بدعوة من الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب، عند التاسعة صباحا، عند تقاطع الاونيسكو في وقفة احتجاجية على عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الدولار الطالبي واعادته الى مجلس النواب، وقد قطعوا الطريق عند تقاطع تلة الخياط - كورنيش المزرعة، مطالبين المجلس بـ "إعادة إقرار القانون بصيغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية وإنفاذه".