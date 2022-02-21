لبنان

بدران التقى الأساتذة المتفرغين في اللبنانية في حضور كلاس

Lebanon 24
21-02-2022 | 05:00
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استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، في مكتبه في مبنى الإدارة المركزية - المتحف، رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية البروفسور عامر حلواني، أمين سر الهيئة الدكتور دانيال قطريب، منسق صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية الدكتور مجتبى مرتضى والدكتور نجاد عبد الصمد، في حضور وزير الشباب والرياضة البروفسور جورج كلاس.
 
وتشاور المجتمعون مع الوزير كلاس،  باعتباره ابن الجامعة، في الملفات العالقة، وتم "تأكيد أهمية تنفيذ مطالب الجامعة اللبنانية لا سيما استعادة صلاحيات مجلسها وتعزيز موازنتها، ومن ضمنها موازنة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية إضافة إلى ضرورة إنجاز ملفات التفرغ ودخول الملاك، وتعيين عمداء أصيلين وصيانة المجمعات الجامعية".
 
وقد وعد الوزير كلاس ب"طرح ومتابعة قضايا الجامعة اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء".
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