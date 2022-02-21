لبنان

الاوضاع الامنية بين عون ووزير الدفاع!

Lebanon 24
21-02-2022 | 05:02
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم وعرض معه للأوضاع الأمنية في البلاد وأوضاع المؤسسات التابعة للوزارة.
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