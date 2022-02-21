لبنان

سطو مسلّح وخطف 5 أشخاص... هذا ما جرى ليلة رأس السنة في بحمدون

Lebanon 24
21-02-2022 | 05:14
A-
A+
Doc-P-920974-637810429557310008.jpg
Doc-P-920974-637810429557310008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

ليلة رأس السنة، بتاريخ 31-12-2021 وفي محلة بحمدون أقدم /5/ اشخاص ملثمين وبحوزتهم اسلحة حربية على الدخول الى مكان اقامة المواطن (و. ص.، مواليد عام 1946، لبناني) وشهروا اسلحتهم بوجه المتواجدين، وسرقوا من داخل الخزنة مبلغ /10,000/$ ومجوهرات بقيمة /2,000/$، كما سرقوا مبالغ بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي ومجوهرات وهواتف خليوية من المتواجدين في المنزل.

 كذلك خطفوا كل من - (س. ع.، مواليد عام 1986، لبنانية) وولديها، والمدعوة (س. ع.، مواليد عام 1983، سورية)، والعاملة المنزلية من الجنسية الاثيوبية، بالإضافة الى سرقة /3/ سيارات من نوعي "رانج روفر" و"مرسيدس"، وفروا الى جهة مجهولة.

بالتاريخ ذاته، عثر على العاملة المنزلية في محلة بحمدون.

على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم والعمل على تحرير المخطوفين.

 صباح 1-1-2022، اخلى الخاطفون سبيل اللبنانية (س. ع.) وولديها بعد احتجازهم ليلة في منطقة حي السلم، وبتاريخ 24-1-2022 تركوا السيدة من الجنسية السورية بعد احتجازها في البقاع.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصلّت الى تحديد هويات أفراد عصابة السطو المسلح، بالإضافة الى تورط كل من (س. ع.) و(س. ع.) اللتين تم اختطافهما في العملية، ومن بين افراد العصابة كل من اللبنانيين:

ع. ح. (مواليد عام 1986)
م. ز. (مواليد عام 1982)
ع. ع. (مواليد عام 1992)
بناء عليه، أعطيت الاوامر بغية العمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

بتواريخ 15-16و17-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت القوة الخاصة التابعة للشعبة كمائن محكمة نتج عنها توقيف الأول في منطقة البقاع – مفرق الكيال على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" تبيّن انها مسروقة بتاريخ توقيفه من بشامون، الثاني في محلة جبل محسن والثالث في محلة المريجة، بالإضافة الى توقيف (س. ع.) و(س. ع.) في بحمدون.

بالتحقيق معهم، اعترف (ع. ح.)، (م. ز.) و(ع. ع.) باشتراكهم مع آخرين بالتخطيط وتنفيذ عمليتي الخطف والسطو المسلح على منزل (و. ص.) في محلة بحمدون، وسرقة عدد من الساعات قيمتها حوالى /17,000/$، ومبالغ مالية ومجوهرات بقيمة /5,000/$ و/3/ سيارات، وذلك بالاتفاق مع المخطوفتين اللتين اعترفتا بما نسب اليهما بهدف استحصالهما على المال، وان عملية الخطف كانت فقط للتمويه، كما اعترفوا بتعاطي المخدرات.

كما اعترف الاول بانتمائه ايضا الى عصابة سرقة سيارات، وانه نفذ عمليتي سرقة سيارات لنقلها الى البقاع وتهريبها الى الاراضي السورية.

 أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع السيارة المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-02-21
06:42 | 2022-02-21
06:00 | 2022-02-21
06:38 | 2022-02-21
05:41 | 2022-02-21
07:10 | 2022-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
انتخابات 2022
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website