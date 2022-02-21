لبنان

إعتكاف المساعدين القضائيين مستمر وتعيين لجنة للتباحث مع صندوقهم التعاوني

Lebanon 24
21-02-2022 | 05:21
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بالتزامن مع إعتكاف المساعدين القضائيين لليوم الخامس على التوالي ولغاية يوم غدٍ الثلاثاء ٢٢ شباط الجاري ضمناً، على أن يصدر بيان عن اللجان التمثيلية في المحافظات لناحية الإستمرار بالإعتكاف أو تعليقه، صدر عن رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر قرار قضى بتعيين لجنة من المساعدين القضائيين تكون مهمتها وضع مقترحات حول السبل الآيلة الى زيادة واردات الصندوق وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء، على أن تتألف اللجنة من السيدات والسادة: ميشلين إبراهيم، منى كالوت، مرسال شديد، نسيمة ريحاني، هيثم حيدر أحمد، جومانة عويدات، سمر سالم كفوري، جميل بطرس، مرسال إسحق، سامر طه، جوزف تلج وإلهام مطر، على أن تتقدم اللجنة بمقترحاتها ضمن مهلة لا تتعدى الشهر الى مجلس إدارة الصندوق، حتى يتسنى له التباحث بها وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
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