هل يستمر اعتكاف القضاة؟

علم لبنان ٢٤ أن التوجه العام لدى القضاة هو الإستمرار في الإعتكاف التحذيري المعلن لمدة أسبوع والذي من المقرر أن ينتهي غداً الثلاثاء ضمناً، وقد تُستثنى من الإعتكاف في حال تمديده جلسات الموقوفين وقضايا العجلة.

وما يعزّز فرضية إستمرار القضاة في إعتكافهم ما أورده نادي قضاة لبنان في بيان صدر اليوم يؤكد فيه على أن إقتراح إستقلالية السلطة القضائية بصيغته المطروحة حالياً على المجلس النيابي، والذي ستتم مناقشته في الجلسات التشريعية المنوي عقدها اليوم وغداً، لا يحقق الاستقلالية التامة التي يصبو اليها القضاة، طالباً من النواب بالأخذ بالملاحظات كافة التي أبداها بشأن الإقتراح المذكور وإقراره في الجلسة عينها من دون فتح الباب للتأجيل.