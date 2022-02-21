بعد العبارة المسيئة للحريري على "خرائط غوغل".. "المستقبل" يتحرك

اعلن قطاع المحامين في تيار "المستقبل" في بيان انه تقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد مجهول بجرم التعرض للرئيس الشهيد رفيق الحريري على موقع Google maps. وقد سجل الاخبار تحت رقم536/م/2022 وحول بناء على اشارة النائب العام التمييزي الى فرع المعلومات للقيام بالمقتضى القانوني.