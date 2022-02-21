نقابة المرئي والمسموع: 16 آذار موعد انتخابات المجلس التنفيذي

عقد مجلس نقابة المرئي والمسموع اجتماعا دوريا، ناقش خلاله شؤونا تتعلق بالقطاع الاعلامي، بالاضافة الى البحث في العناوين التي يمكن لها ان تساعد واقع العاملين في هذا القطاع الحيوي.اثر اللقاء اعلن المجتمعون انه تم الاتفاق على "اجراء انتخابات اعضاء المجلس التنفيذي يوم الاربعاء 16 آذار المقبل"، لافتين النظر الى "ضرورة تجديد بطاقات الانتساب الى عضوية النقابة لكل من يرغب المشاركة في العملية الانتخابية سواء ترشيحا او اقتراعا".