لبنان

رقم خيالي لتكلفة استشفاء.. الموت أرحم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-02-2022 | 06:38
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بلغت فاتورة استشفاء سيدة جراء تعرضها لذبحة قلبية في إحد المستشفيات 450 مليون ليرة، وذلك كفرق مالي بعد تغطية الضمان لجزء منه. ويحاول ابنها بشتى الطرق تأمين المبلغ نظراً إلى عدم استطاعة الضمان الاجتماعي تغطية كامل الفروقات، حيث أصبحت التكلفة بالليرة اللبنانية مرتفعة جدا جراء اعتماد آلية الاستشفاء على دولار السوق الموازية، ما جعل ابنها يصرخ في احدى المرات في المستشفى "الموت أرحم".

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