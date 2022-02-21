لبنان

تفاصيل اضافية عن الطقس المتوقع.. استعدوا لطبقات الغبار بالاجواء في هذا الموعد

Lebanon 24
21-02-2022 | 06:43
A-
A+
Doc-P-921031-637810478415236107.jpg
Doc-P-921031-637810478415236107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة.
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستمر حتى ليل الأربعاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة ومتساقطات .
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية)
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة يتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات خلال الفترة المسائية.
 
الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة.
 
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح مع احتمال انتشار الغبار في الأجواء والتي تسوء معه الرؤية.
 
الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تبدأ الثلوج بالتساقط على ارتفاع 2000 متر وما فوق نهارا وينحدر مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1600 متر وما فوق.
 
- الحرارة على الساحل من  14 الى 19 درجة، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 7 الى 19 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، تتراوح سرعتها بين 10 و40 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط ، يسوء على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06:16
- ساعة غروب الشمس: 17:28
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:42 | 2022-02-21
06:38 | 2022-02-21
05:41 | 2022-02-21
07:10 | 2022-02-21
05:30 | 2022-02-21
10:52 | 2022-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
انتخابات 2022
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website