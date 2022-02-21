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لبنان
"زيت السيارات"... باللبناني أو الدولار؟!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-02-2022
|
07:10
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يشهد قطاع "غيار زيت السيارات" تراجعا ملحوظا في نسب المبيع وفي وتيرة العمل وذلك لسببين أساسيين، أولهما الارتفاع الحاصل بسعر صفيحة البنزين ما خفف من حركة إستعمال السيارات إلا عند الضرورة القصوى، مما إنعكس على استهلاك الزيوت، والسبب الثاني أن تسعير الزيوت قد أصبح بالدولار الاميركي أو بما يعادله وفقا لسعر الصرف في السوق الموازية.
وفي هذا الاطار، تتجه محلات "غيار زيت السيارات" الى طرح جملة عروضات تخفيضية لإستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن.
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