لبنان

خليل وزعيتر تقدما بدعوى مخاصمة ضد القاضي عيد

Lebanon 24
21-02-2022 | 07:13
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 تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، بواسطة وكيلهما القانوني، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد، الناظر في طلب رد المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
وتبعاً للطلب الجديد بردّ القاضي عيد، وهو الرابع من نوعه، يتوقف النظر بطلب رد القاضي البيطار عن متابعة التحقيق بالملف.
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