17
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
انتخابات 2022
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
انتخابات 2022
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريّة: لا صحة لهذه الادعاءات
Lebanon 24
21-02-2022
|
07:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، ان "لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ "قانون الدولار الطالبي"، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحا في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظا على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل".
واشار مكتب الاعلام الى ان "من بين الثغرات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الاميركي، في وقت لا يزال سعر صرف الدولار الاميركي يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات ادت الى تشتيت السعر المرجعي للدولار الاميركي بالنسبة الى الليرة. وكذلك فرض القانون عقوبات على المصارف في حال تمنعها من التنفيذ حتى تلك التي لا ودائع لديها من الطلاب المشمولين بالقانون او اوليائهم، إذ كيف يمكن لأي مصرف ان يدفع مالا لمن لا ودائع لهم فيه؟".
وأكد مكتب الاعلام أن "الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وخصص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة".
يذكر أن مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي الرقم 8662 تاريخ 6 كانون الثاني 2020 تضمن في جدول الاعمال القوانين المصدقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية اعادة النظر فيها، ومنها القانون المعروف بـ " قانون الدولار الطالبي".
في سياق آخر،استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الدفاع الوطني موريس سليم وأجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الامنية في البلاد والمستجدات السياسية وحاجات المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات ستتغيّر.. إليكم سعرها الجديد المتوقّع
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستتغيّر.. إليكم سعرها الجديد المتوقّع
14:19 | 2022-02-20
20/02/2022 02:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ مروّعة.. لبنانيان يخسران حياتهما بحادث خطير في ساحل العاج!
Lebanon 24
صورٌ مروّعة.. لبنانيان يخسران حياتهما بحادث خطير في ساحل العاج!
11:42 | 2022-02-20
20/02/2022 11:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح اليوم
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح اليوم
02:40 | 2022-02-21
21/02/2022 02:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل رفع الدولار الجمركي... هذا ما يتهافت اللبنانيون على تخزينه
Lebanon 24
قبل رفع الدولار الجمركي... هذا ما يتهافت اللبنانيون على تخزينه
23:10 | 2022-02-20
20/02/2022 11:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
صورةٌ نادرة للواء عباس إبراهيم مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. شاهدوها
Lebanon 24
صورةٌ نادرة للواء عباس إبراهيم مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. شاهدوها
12:15 | 2022-02-20
20/02/2022 12:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:42 | 2022-02-21
برّي يعلن انتهاءها.. هذه أبرز مقررات الجلسة التشريعية اليوم
06:38 | 2022-02-21
رقم خيالي لتكلفة استشفاء.. الموت أرحم!
05:41 | 2022-02-21
هل يستمر اعتكاف القضاة؟
07:10 | 2022-02-21
"زيت السيارات"... باللبناني أو الدولار؟!
05:30 | 2022-02-21
المعركة على الساحة الشيعية: نسبة الاقتراع لا المقاعد
10:52 | 2022-02-21
الحاج حسن: قانون المنافسة إنجاز إصلاحي لصالح الاقتصاد الوطني
فيديو
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
Lebanon 24
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
08:28 | 2022-02-21
21/02/2022 18:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتبك تحت الجليد فلم يجد المخرج.. سباح كاد يفقد حياته داخل بحيرة متجمدة (فيديو)
Lebanon 24
ارتبك تحت الجليد فلم يجد المخرج.. سباح كاد يفقد حياته داخل بحيرة متجمدة (فيديو)
08:00 | 2022-02-20
21/02/2022 18:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
Lebanon 24
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
00:31 | 2022-02-20
21/02/2022 18:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
انتخابات 2022
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact