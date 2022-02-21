دريان بحث وفرونتسكا في آخر المستجدات

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى البحث في الشؤون العامة وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.