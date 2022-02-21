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لبنان
دريان بحث وفرونتسكا في آخر المستجدات
Lebanon 24
21-02-2022
|
07:41
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى البحث في الشؤون العامة وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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الشيخ عبد اللطيف دريان
دار الفتوى
يوانا فرونتسكا
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