لبنان

دريان بحث وفرونتسكا في آخر المستجدات

Lebanon 24
21-02-2022 | 07:41
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى البحث في الشؤون العامة وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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الشيخ عبد اللطيف دريان

دار الفتوى

يوانا فرونتسكا

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