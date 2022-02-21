الجيش: خرق بحري للعدو قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 21 /2 /2022 الساعة 04.30 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 407 أمتار ولمدة 50 دقيقة.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".