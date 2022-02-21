لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في حامات والجناح وحمانا

Lebanon 24
21-02-2022 | 08:10
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الجيش

تمارين تدريبية

حامات

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