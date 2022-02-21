لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني باشرت اخذ العينات من مياه الشفة لتحليلها

Lebanon 24
21-02-2022 | 08:46
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بعد اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشفة، باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اخذ العينات من مياه الشفة لتحليلها، بناء لطلب اهالي حي سرسق في دير زنون و بر الياس الغارق بالصرف الصحي منذ اسابيع في ظل تخلي الجهات المسؤولة عن قطاع الصرف الصحي، و ممارسة العنصرية البيئية تجاه اهالي البقاع الاوسط.
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