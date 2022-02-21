المصلحة الوطنية لنهر الليطاني باشرت اخذ العينات من مياه الشفة لتحليلها

بعد اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشفة، باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اخذ العينات من مياه الشفة لتحليلها، بناء لطلب اهالي حي سرسق في دير زنون و بر الياس الغارق بالصرف الصحي منذ اسابيع في ظل تخلي الجهات المسؤولة عن قطاع الصرف الصحي، و ممارسة العنصرية البيئية تجاه اهالي البقاع الاوسط.