تجار بعلبك: لحل مشكلة الكهرباء والتشدد في الإجراءات الأمنية

عقدت جمعية تجار بعلبك إجتماعها الدوري بحضور كامل أعضائها، وبحث المجتمعون في وضع السوق التجاري وما يعانيه.وصدر عن المجتمعين بيان دعا إلى "وضع آلية حل لمشكلة كهرباء الدولة وما يعانيه أهل المنطقة والأسواق التجارية بعد حرماننا من الكهرباء خلال النهار لأكثر من أسبوع، ولا تأتي إلا ليلا لأقل من ساعة. لذا نطالب المعنيين الاسراع بإعادة الكهرباء المسروقة من حصة المنطقة أسوة ببقية المناطق في لبنان".وشدد على ضرورة معالجة" مشكلة النفايات في الاسواق وعلى الطرقات العامة والاساسية في المدينة وبخاصة نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، ومعالجة مشكلة الكلاب الشاردة في المدينه بعد إزديادها بشكل مخيف".وطالب القوى الأمنية ب"التشدد في الإجراءات الأمنية والتصدي للإعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وحفظ الامن في المدينة لا سيما بعد إزدياد عمليات السرقة".وأهاب بالتجار "تخفيض الأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية والسلع، بعد إنخفاض سعر صرف الدولار كما ونطالب وزارة الاقتصاد والاجهزة الأمنية المعنية والسلطات المحلية بمراقبة الأسعار بشكل دوري".