دخلوا المصنع وسرقوا ما يحلو لهم (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على على سرقة مصنع "الحج أحمد القرق" في مدينة الميناء، حيث قاموا بكسر أحد الحيطان المعد لتهوئة المولدات وسرقوا بطاريتين (180امبير) و"فيتاس" بحري (عدد 2) بالاضافة الى عدد من القطع الحديدية.