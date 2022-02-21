لبنان

ميشال ضاهر: ‏القاضي الجبان أسوأ من الفاسد

Lebanon 24
21-02-2022 | 10:03
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قال النائب ميشال ضاهر:
"عدم إقرار قانون إستقلالية القضاء سقطة جديدة للأكثرية الحاكمة في امتحان بناء الدولة، واستمرار سياسة "الدليفري" بالأحكام عبر التحكّم بالكثير من القضاة من قبل بعض السياسيّين والإملاء عليهم. 
‏القاضي الجبان أسوأ من الفاسد، مع احترامي للقضاة الشرفاء والأحرار، ونأسف أنّهم باتوا قلّة".
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