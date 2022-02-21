ميشال ضاهر: ‏القاضي الجبان أسوأ من الفاسد

قال النائب ميشال ضاهر:"عدم إقرار قانون إستقلالية القضاء سقطة جديدة للأكثرية الحاكمة في امتحان بناء الدولة، واستمرار سياسة "الدليفري" بالأحكام عبر التحكّم بالكثير من القضاة من قبل بعض السياسيّين والإملاء عليهم.‏القاضي الجبان أسوأ من الفاسد، مع احترامي للقضاة الشرفاء والأحرار، ونأسف أنّهم باتوا قلّة".