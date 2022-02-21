لبنان

فاجعة في جبيل.. أب وابنه توفيا خنقاً في بئر

Lebanon 24
21-02-2022 | 10:11
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل بوفاة المواطن شربل دميان ونجله داخل بئر في بلدة مشمش - قضاء جبيل. 
 
وفي التفاصيل، أن الاب نزل الى بئر قرب منزله بعمق سبعة أمتار يستعمله للمياه، لتنظيفه بموتور كهرباء، لكنه إختنق جراء تنشقه دخان الموتور فسارع ولده الشاب سليمان (30 عاماً) لانقاذه، الا انه توفي على الفور جراء تنشق الدخان، عندها سارع عامل سوري لمساعدتهما ونزل الى البئر. وعملت عناصر الدفاع المدني الى سحبهم من البئر. 
 
وتم نقل العامل السوري الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي وهو ما زال على قيد الحياة وحالته خطرة. 
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