مولوي: لكشف هوية واضع العبارة المسيئة على موقع ضريح الرئيس الشهيد على" Google Maps"

وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى النيابة العامة التمييزية، على خلفية وضع عبارة مهينة على موقع ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري على تطبيق Google Maps، وذلك لإجراء المقتضى لناحية إجراء التحقيق اللازم ومراسلة إدارة التطبيق المذكور بغية كشف المرتكب وإحالته الى المراجع القضائية المختصة.واعتبر مولوي أن هذا الأمر يشكل مساً بالسلم الأهلي وتعدياً على حرمة الشهداء وتحريضاً على الفتنة.