لبنان

مرتضى: إقرار قانون المنافسة خطوة بالإتجاه الصحيح

Lebanon 24
21-02-2022 | 10:46
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غرد الوزير السابق عباس مرتضى عبر موقعه على تويتر: "إقرار مجلس النواب لقانون "المنافسة" خطوة بالإتجاه الصحيح في سبيل انقاذ الشعب، ودافع لتحريك عجلة السوق المحلي عبر الغاء حصرية الوكالات.
 
كل التحية لنواب الأمة الشرفاء على هذا الإنجاز وفي مقدمتهم الإخوة في كتلة التنمية والتحرير".
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