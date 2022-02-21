قائد الجيش عرض مع رئيس أركان الدفاع الماليزي علاقات التعاون

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس أركان الدفاع الماليزي الجنرال Affendi Bin BUANG، في حضور السفير الماليزي في لبنان Azri Mat Yacob، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.